Un team di ricerca tedesco ha scoperto che i bambini cresciuti in ambienti rurali come campagne o fattorie hanno sviluppato da adulti un sistema immunitario più forte rispetto ai loro coetanei cresciuti in città e senza animali domestici. Inoltre, i secondi si sono dimostrati più soggetti a patologie psichiatriche come la depressione e lo stress eccessivo.