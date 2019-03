Diplomati magistrale: “Siamo delusi dai 5 Stelle”

È forte la delusione che aleggia tra i docenti Diplomati Magistrale che da anni ormai si battono per il riconoscimento del loro diritto alle Graduatorie ad Esaurimento. La delusione in particolar modo è indirizzata verso il Movimento 5 Stelle, quel Movimento che tanto li aveva sostenuti in questa rivendicazione. Peccato però, dicono i maestri con Diploma Magistrale, che una volta giunti al potere gli esponenti politici grillini hanno sì attuato il cambiamento, ma di idee e programmi. Peccato perché, affermano sempre i docenti DM nei vari gruppi Facebook, noi li abbiamo votati e sostenuti nella campagna elettorale - legislative 2018.

Il Movimento 5 Stelle ora è contrario all’ingresso nelle GaE di questi docenti e, anche su questo argomento, sembra essersi appiattito sulle posizioni della Lega.

Di seguito una lettera cofirmata dall’attuale Vice Premier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio datata 2015 è indirizzata ai Diplomati Magistrale.

“Gentilissimi Maestri,

Movimento 5 Stelle, attraverso la collega Silvia Chimienti, segue fin dal suo ingresso in Parlamento le tematiche riguardanti il precariato scolastico e ha ben presente la vostra problematica e intende far rispettare un vostro diritto.

Voglio innanzitutto ringraziarvi per il prezioso lavoro che svolgete con passione ogni giorno, nonostante una politica finora sorda abbia colpevolmente calpestato e svilito il vostro fondamentale ruolo sociale, rappresentate uno dei cardini del sistema scolastico italiano e Il M5S è con voi.

Per rispondere con precisione alle vostre giuste richieste ho chiesto alla collega Chimienti di sintetizzare il lavoro svolto in Commissione e quindi e insieme a lei che rispondo alla vostra missiva.

Fin dal nostro ingresso nelle istituzioni, la problematica che riguarda i diplomati magistrale ante 2002 è stata al centro dell'attività del M5S in commissione Cultura. Abbiamo presentato innumerevoli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze), decine di emendamenti e anche una risoluzione finalizzata ad impegnare il Governo al riconoscimento del valore abilitante del titolo di diploma magistrale e al conseguente inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di tutti gli aventi diritto. Il M5S ritiene che sia in atto da troppo tempo una palese violazione della legge e dei diritti dei lavoratori nonché una grave disparità di trattamento tra soggetti che, pur avendo il medesimo titolo, sono stati inseriti nelle GaE e soggetti che invece ne resteranno fuori. Le recenti sentenze degli organi della giustizia amministrativa, tutte a favorevoli ai diplomati, confermano l'approccio schizofrenico di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto all'annosa problematica di questi insegnanti e, più in generale, a tutte quelle che riguardano l'intero mondo del precariato scolastico. Prima della pausa estiva, abbiamo presentato una nuova interrogazione anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e faremo pressione sul MIUR affinché tutti i diplomati possano rientrare nel piano di assunzioni in atto. Questo, dopo tanti anni di precariato e di diritti negati, non è un regalo ma un semplice atto dovuto. Intendiamo anche far sì che tutti possano essere inseriti in tempi utili nelle graduatorie ad esaurimento e non solo, come sta avvenendo, coloro che hanno presentato ricorso. Stiamo da tempo sollecitando il MIUR per questo. Pur essendo costantemente in contatto con diversi di voi, ci impegniamo nuovamente a monitorare da vicino l'evolversi della questione fin dalla riapertura delle aule parlamentari prevista per il prossimo lunedì.

Cordialmente

Luigi Di Maio, Vice Presidente della Camera dei Deputati

Silvia Chimienti, Commissione Cultura Camera dei Deputati”.