Droga: marocchino in manette nel salernitano

Trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di grammi quattrocento circa, suddiviso in quattro panetti.



Nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei traffici illeciti nella città di Battipaglia (SA), il personale della Polizia di Stato in forza al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza – Squadra Anticrimine – in seguito ad accurati servizi di appostamento, nella serata di ieri 23 febbraio, ha tratto in arresto M.C., 30enne di nazionalità marocchina, incensurato e regolarmente residente sul territorio dello stato, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di grammi quattrocento circa, suddiviso in quattro panetti.

Gli agenti, dopo attenta osservazione, individuavano il suddetto a bordo di una bicicletta che percorreva ripetutamente il circondario in località Taverna delle Rose, fermandosi più volte a bordo strada con fare circospetto.

Immediatamente veniva sottoposto a controllo ed a perquisizione personale da parte degli operatori che rinvenivano, occultato nell’ombrello dello straniero due panetti di hashish. Dalla successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti altri due panetti della medesima sostanza.

Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il medesimo veniva tratto in arresto e deferito al rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.