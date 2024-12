Nel caso Orlandi si dimentica spesso di ricordare i cosiddetti comunicati che vennero inviati da Boston in Italia. Questi, se collegati opportunamente, fanno chiarezza sulla responsabilità assoluta di Marco Accetti nel rapimento di Emanuela: vediamo come.

Gabriella Boggiani, confessa nel 2022, che nei mesi dopo la scomparsa della Orlandi registrò la propria voce su una audiocassetta, riportando parole suggerite da Marco Accetti, e che in seguito tale nastro fu spedito dallo stesso Accetti a Boston, insieme ad altre lettere vergate di suo pugno.

Da Boston, grazie ad una persona legata all’Accetti, questo materiale viene rispedito in Italia. Le lettere di Boston in tutto furono 4.

Quelle che contenevano il nastro con la voce della Boggiani furono 2. La prima venne spedita al giornalista Roth della C.B.S in America, mentre l’altra venne fatta trovare all’interno di un automezzo di Posta Mobile sito in Piazza S. Pietro.

La voce della Boggiani prese così lo pseudonimo di “Americana”.

Teniamo a mente che gli altri comunicati cartacei disseminati nei mesi dell’83 in molteplici luoghi di Roma erano sempre opera di Accetti.

Venne mai fatto un confronto sulla Grafia, il tipo di carta per appurarne la similitudine?

Andiamo avanti.

Il 4 settembre 1983 l’“Americano” chiama l’Ansa di Milano per fornire alcune informazioni: “all’interno di un furgone della troupe del TG2 a Castel Gandolfo, e in un cestino di rifiuti nei pressi di Porta Sant’Anna della Città del Vaticano, ci sono delle buste da recuperare”.

La prima busta, trovata in un furgone della RAI, conteneva un comunicato manoscritto, la cui scrittura (secondo una perizia degli inquirenti), era la stessa vergata nelle lettere provenienti da Boston. La seconda busta, trovata a porta Sant’Anna conteneva una cassetta magnetica riportante la voce di un uomo che in un italiano stentato leggeva un comunicato, chiamiamolo “C1”.

Vi ricordate la cassetta detta delle “sevizie”?

Venne fatta trovare via Della Dataria il 17/07/1983. Sul lato A della cassetta c’è un uomo che legge un comunicato mentre sul lato B si trovava una voce femminile, presumibilmente torturata, che una perizia fonica del SISMI (almeno inizialmente) aveva confermato essere quella di Emanuela Orlandi.

Sempre una perizia fonica del SISMI, accerterà che la voce presente nel comunicato “C1” è la stessa di quella trovata nella cassetta “delle sevizie”, quindi quella di Marco Accetti.

Ma come si lega Accetti alla Orlandi?

Il 21 ottobre 1983 il telefonista detto “Americano” telefonò all’Avvocato Egidio indicando i luoghi dove poter trovare gli altri 2 comunicati dei 4 provenienti da Boston.

Se il perito Marco Perino ha dichiarato che chi telefonava all’Avv. Egidio era proprio Marco Accetti allora qualcuno abbia la bontà di spiegare come mai MFA era in possesso della voce di Emanuela Orlandi, sia per quanto riguarda la cassetta detta delle “sevizie”, sia per quanto riguarda la voce fatta ascoltare dal telefonista “Mario” allo zio Mario Meneguzzi.

Va infatti precisato che la perizia fonica del 2024 redatta dall’ing. Marco Arcuri attesta che anche il telefonista detto “Mario” era proprio Marco Fassoni Accetti, così come si evidenzia una compatibilità ampiamente oltre la soglia per la voce presente nel lato A della cassetta delle sevizie.