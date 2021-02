Da poche ore su YouTube e sugli altri canali social dell'artista è disponibile un dj set house di qualità eccellente, grazie a Modus Dj, artista pugliese che da tempo vive e lavora a Milano.

Modus Dj ha pubblicato infatti sul suo canale YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=08vUkiPuURQ - un nuovo dj set realizzato usando solo vinili. "In questa performance soprattutto house, un genere che senz'altro è legato a doppio filo con questo supporto", spiega. In questo dj set 100% vinile lo scopo di Modus Dj non è certo mettere in evidenza la tecnica. "Non è un 'tutorial' per mostrare cosa si può e cosa non si può fare con il vinile, ma un modo per proporre splendida musica senza snaturarla", continua Modus Dj.

E subito dopo, o subito prima, chi ne ha voglia può già godersi, ancora su YouTube, bella musica selezionata da Modus Dj. A questo link - https://youtu.be/fxukJ2y6_I8 -, infatti è disponibile un dj set che l'artista ha registrato nella sua "Toys Room" in cui spiccano, oltre a lettori multimediali per dj e mixer, anche tante diverse Playstation...

La bella notizia di questo dj set in vinile non è lunica per Modus Dj, che ha già in programma un altro set da non perdere, questa volta nel suo Salento, in una location unica. L'appuntamento è per il 17 marzo 2021.

///

Nato una trentina d'anni fa a due passi dal mare in Puglia, Salvatore Modeo al mixer Modus Dj da tempo vive a Milano. E' infatti un professionista della console già piuttosto affermato in città e non solo.

Nell'estate 2020 sulla label svizzera Purple Music, un riferimento per chi ama la house di ogni colore, è uscita la sua "Come On and Go With Me". Interpretata dalla voce magica di Andrea Love, è stata remixata anche da Jamie Lewis, il boss di Purple Music. "Sono fiero e orgoglioso di questa canzone, che nasce da un lungo lavoro con musicisti di livello assoluto come Frank Speciale".