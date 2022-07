Questa settimana facciamo un viaggio tra musica e relax che inizia dal ritmo della Praja di Gallipoli, dove il ritmo in questi pomeriggi e in queste notti resta decisamente alto. Sabato 9 luglio, ecco il sound irresistibile di Jimmy Sax, un vero maestro dello strumento e dell’intrattenimento capace di far emozionare i teatri e allo stesso tempo scatenare le disco. Domenica 10 luglio ecco invece Road to PopFest, il party festival che porterà qui superstar come Bob Sinclar, Benny Benassi, Steve Aoki, Acraze, Kungs e tanti altri. Sul palco ecco i Milk Bar, capaci di far sentire la loro musica in tutto il mondo.

Ma che si balla nel resto del mese di luglio 2022 alla Praja di Gallipoli?

Ecco alcune date, le altre sono tutte da trovare sui social del top club salentino. L'11 luglio segna il ritorno in console di Cristian Marchi, Top Italian Dj. Il 13 luglio ecco Ludwig, il 16 invece il top dj svizzero Dj Antoine. Domenica 17 luglio il caos (tutto da vivere) del party Random, mentre lunedì 18 ecco Vida Loca. La sera dopo, il 19/7 Villabanks, Boro Boro, Drefgold per il Sottosopra Fest. Mercoledì 20 luglio i Meduza, italiani e star nel mondo. Il 21/7 invece Geolier, il Dustin Richie + Dama e la Zarro Night con Dj Matrix. Hip hop italiano martedì 26 luglio con Guè, Ty1, Rose Villain per il Sottosopra Fest. Il 28 luglio arriva il francese Martin Solveig, mentre il 30 luglio ecco Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella, il Deejay Time al completo.

Gestita da Musicaeparole, la Praja di Gallipoli, dal 2022, è aperta anche ogni pomeriggio, per ballare dopo una giornata di sole. Propone ogni genere di musica, dal pop alla trap all'elettronica. Per questo è un paradiso per chi ha voglia di ballare.



Praja

Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999

Ticket on line Praja su TicketSms

www.ticketsms.it/search?k=Praja

www.instagram.com/prajagallipoli

t.me/prajagallipoliofficialchannel

www.tiktok.com/@prajagallipoli

www.facebook.com/prajagallipoli

www.prajagallipoli.it