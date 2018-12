Vivo NEX Dual Display Edition presentato ufficialmente: doppio display, bel design e tante funzionalità interessanti

Oggi è stato presentato ufficialmente il Vivo NEX Dual Display Edition. Questo smartphone più che una evoluzione del Vivo NEX può essere considerato una sua variante.

Il Vivo NEX Dual Display Edition, come si può intuire dal nome, vede nella presenza dei due display la sua caratteristica principale. Il display principale è quello "classico" frontale, ma un secondo display è posizionato anche nella parte posteriore.

Frontalmente non ci sono fotocamere che, invece, sono posizionate tutte nella parte posteriore. Proprio la parte frontale, quindi, è quasi totalmente occupata dal display principale, mentre quello secondario può essere sfruttato per vedere l'inquadratura mentre si scattano i selfie.

Ma questo smartphone utilizza il display solo per questa funzionalità? Le caratteristiche interessanti si fermano qui? Assolutamente no, come stanno a dimostrare le caratteristiche principali riportate di seguito:

Display Super AMOLED 6.39, FullHD+

Display posteriore Super AMOLED 5.49″ FullHD

CPU Qualcomm Snapdragon 845

GPU Adreno 630

RAM 10GB

memoria interna 128GB (non espandibile)

sistema operativo Android con interfaccia personalizzata Funtouch OS 4.5

connettività dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS

tripla fotocamera posteriore (12MP + 2MP + stereo ToF 3D, flash LED

batteria 3500 mAh con supporto per la ricarica rapida

lettore di impronte digitali sotto al display, sblocco tramite riconoscimento facciale, jack audio da 3.5 mm.