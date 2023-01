72 le persone a bordo dell'aereo della Yeti Airlines precipitato in Nepal, 68 i passeggeri e 4 i membri dell'equipaggio. Almeno 68, secondo le autorità, le persone di cui è stato ufficialmente comunicato il decesso.

I video pubblicati sui social media mostrano un aereo che sta volando a bassa quota sopra un'area popolata prima di virare bruscamente e poi cadere.

The terrible last moments of the #NepalPlaneCrash! pic.twitter.com/wRTnB9i0QW — Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) January 15, 2023

Secondo le prime testimonianze, il pilota avrebbe fatto del suo meglio per non far cadere l'aereo, indirizzandolo in un punto vicino al fiume Seti privo di edifici, ed è in quel punto che ha colpito il suolo.

#NepalPlaneCrash

My condolences to the families of the ones who lost their lives in the tragic accident 🙏 pic.twitter.com/SHBaQYfYJC — Bittu_Boss ↙️ (@KanchanaOut) January 15, 2023

L'aereo si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu, durante la fase di atterraggio, prima di prendere fuoco. Al momento non sono state rese note le cause dell'incidente. Poiché Pokhara è una città turistica, diversi erano gli stranieri a bordo dell'aereo, inclusi cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani.

Non si hanno al momento notizie di italiani a bordo.