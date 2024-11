Giaveno - Torino - In una giornata carica di emozione e dolore, Giaveno si è fermata per rendere omaggio alla giovane sciatrice e campionessa Matilde Lorenzi. Una marea umana si è riunita per accompagnare il feretro di Matilde nel suo ultimo viaggio, unendosi in un abbraccio collettivo che ha avvolto la famiglia Lorenzi in un calore commosso e solidale.

Il silenzio rispettoso della folla, interrotto solo dai singhiozzi, dagli applausi e dalle parole di conforto, ha segnato l’arrivo del feretro. L’entrata nella chiesa di San Lorenzo è stata un momento di profonda partecipazione emotiva, con volti solcati da lacrime e cuori uniti nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

Matilde Lorenzi, con il suo sorriso contagioso e la sua passione per lo sci, lascia un ricordo profondo e indelebile nel paese. Oggi, la gente di Giaveno ma non solo, ha dimostrato quanto fosse amata Matilde e quanto il suo spirito continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e ammirata.

In questo momento di dolore, la comunità si è stretta attorno alla famiglia Lorenzi, offrendo un sostegno che va oltre le semplici parole, in un gesto di umanità e affetto che resterà impresso nella memoria di tutti.