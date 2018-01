Dal 19 al 24 gennaio La Divina Commedia Opera Musical al Teatro Brancaccio di Roma

Due ore e mezza di spettacolo porteranno gli spettatori dall'inferno al paradiso con le scenografie e le musiche di La Divina Commedia Opera Musical, una nuova produzione tratta dalla più grande opera letteraria italiana che debutta al Teatro Brancaccio di Roma il 19 gennaio e rimarrà in cartellone fino al 24 gennaio.

La regia dello spettacolo, un rifacimento di quello che erà già stato presentato nel 2007 e che aveva fatto registrare oltre 450000 spettatori, è affidata ad Andrea Ortis, le musiche sono di Marco Frisina, i testi di Ortis e Pagano, le scene di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, i costumi di Lorena Di Pasquo, le Luci di Valerio Tiberi e le proiezioni di Roberto Fazio.



è formato da Antonello Angiolillo nei panni di Dante; Myriam Somma e Noemi Bordi sono Beatrice; Andrea Ortis interpreta Virgilio; Francesco Iaia nel doppio ruolo di Caronte e il conte Ugolino; Federica Basile e Mariacarmen Iafigliola in Pia dè Tolomei; Angelo Minoli in Ulisse e Catone e, infine, Manuela Zanier e Rosy Bonfiglio in Francesca da Rimini e Matelda. E da non dimenticare la

Lo spettacolo - come ha ricordato il regista Andrea Ortis - è la storia di un uomo che ripropone la storia di tutti gli uomini, divorati da vizi e passioni, ma sempre alla ricerca di quel senso della vita che Dante indica nell’amore, nella sua accezione più pura.

Lo spettacolo, prodotto da MIC, Musical International Company, con il patrocinio della Società Dante Alighieri, sarà al Palapartenope di Napoli dall’8 all’11 Febbraio, al Teatro Ciak di Milano dall’8 all’11 Marzo e al Teatroteam di Bari dal 15 al 18 Marzo.