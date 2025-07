Alla Mostra del Cinema, l’evento organizzato da Gruppo Spaggiari Parma accende i riflettori sulla media education come leva per una nuova alleanza educativa tra cinema, cultura e didattica.

Parma, 31 luglio 2025 – Alla Mostra del Cinema di Venezia, la scuola incontra il linguaggio filmico con “Media education: il potere didattico del cinema breve”, un appuntamento che propone una riflessione su una nuova alleanza educativa tra cinema e didattica. Un approccio in cui l’educazione visiva si intreccia con la cultura e le nuove tecnologie. L’incontro vedrà il contributo di docenti, esperti di cinema e innovazione didattica, impegnati a esplorare il rapporto tra giovani e immagini in un contesto mediale sempre più complesso. Ampio spazio sarà dedicato anche alle opportunità offerte dal bando CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola, così come agli scenari futuri della media education, tra intelligenza artificiale, playlist personalizzate e nuovi modelli di fruizione interattiva.

La media education si conferma oggi una priorità per contrastare la disinformazione e promuovere una cittadinanza visiva consapevole. L’obiettivo è la costruzione di un modello di collaborazione scalabile tra scuole, istituzioni culturali e piattaforme streaming, per stimolare lo sviluppo di competenze trasversali come il pensiero critico, la capacità di lettura e decodifica dei contenuti audiovisivi e la consapevolezza digitale.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione sarà riservata al cortometraggio come strumento didattico efficace adatto alla scuola contemporanea, in grado di dialogare con le nuove generazioni attraverso un formato a loro familiare, con linguaggi educativi immediati e coinvolgenti. A testimoniarlo sarà la proiezione di Next One, cortometraggio distribuito da WeShort sul tema della violenza di genere, diretto da Guglielmo Poggi, con protagoniste Marta Pozzan e Celeste Dalla Porta.

Focus anche sul tema dell’educazione finanziaria a scuola, con l’intervento di Nunzio Lella, Presidente di AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) che parlerà dell’importanza del cinema e dei cortometraggi per raccontare e diffondere le buone prassi della cultura finanziaria nel mondo della scuola.

L’iniziativa è promossa da Gruppo Spaggiari Parma, realtà storica leader nell’Education Technology in Italia, in collaborazione con WeShort, piattaforma di streaming on-demand dedicata al grande cinema breve. Alla base della collaborazione, l’offerta di cortometraggi didattici e percorsi guidati pensati per studenti e docenti.

L’evento si terrà durante la mattinata di martedì 2 settembre alle ore 10:30, presso la Match Point Arena alla Mostra del Cinema di Venezia, e sarà fruibile sia in presenza che in live streaming.

Per accreditarsi in presenza e per ricevere link allo streaming scrivere a: [email protected]