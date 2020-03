PROGETTO SIF TRADE

IMPIANTO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA FRANTUMAZIONE (DENOMINATI FLUFF)

Relazione Impianto

La società Sif Trade Srl è stata costituita per l’implementazione e la realizzazione di un progetto altamente innovativo volto allo smaltimento del Fluff (ultimo scarto del processo di smaltimento dei rottami metallici).

Lo smaltimento dei rifiuti da rottamazione rappresenta ormai da molti anni un aspetto critico nell’ambito della gestione dei rifiuti. Dal 1 gennaio 2010 entrerà infatti in vigore anche in Italia, come già in molti paesi Europei, il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti da rottamazione, detti anche Fluff, costituiti da una miscela eterogenea di materiali metallici, ferrosi e non, e di materie plastiche, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli ed altri fluidi. A titolo esemplificativo, il Fluff rappresenta un quantitativo non inferiore al 30% del peso totale di un’ autovettura.

Il progetto industriale della soc. Sif Trade S.r.l. costituisce l’unica alternativa, ambientalmente sostenibile, allo smaltimento del fluff che, in mancanza di valide alternative tecnologiche, veniva esclusivamente destinato alle discariche.

L’impianto viene opportunamente realizzato per ovviare alle predette problematiche.

Il primo impianto pilota realizzato in Germania e funzionante sin dal febbraio 2004 con ottimi risultati economici è stato realizzato in partnership con la società ed ha, di fatto, monopolizzato il mercato Europeo.

Il Fluff non può più essere conferito in discarica. Non vi sono altri impianti similari, né competitors.

In Italia la produzione annuale di Fluff supera 1.000.000 di tonnellate.

Alla luce dei risultati tecnici ottenuti dall’impianto di Arese e al fine di soddisfare le continue richieste nel frattempo pervenute da molteplici “rottamatori” sempre più in difficoltà nella ricerca di un corretto smaltimento dei residui prodotti, la Sif Trade ha progettato l’installazione di un secondo impianto nella Regione Puglia.

Nella sola provincia di Bari la produzione di Fluff ammonta circa a 70.000 tonnellate annue.

L’impianto della società Sif Trade sorgerà nel comune di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, all’interno della Zona ASI in posizione prospiciente alla ferrovia ed il porto industriale ISOLA.

La posizione è stata scelta per le particolari convenienze logistiche relazionate al trasporto; infatti il volume dei “rottami” provenienti da tutta Italia potranno entrare nello stabilimento tramite lo snodo ferroviario che dalla stazione F. F. S.S. di Foggia si immette nella zona ASI con tronco ferroviario distante solo 500 metri dal costituendo impianto industriale. Vi è anche la possibilità di trasporto di ingenti quantitativi di materiali da trattare anche tramite l’impiego di navi cargo attraverso l’utilizzo dell’impianto industriale già dotato di idonei carri gru per lo scarico.

La concorrenza di questi fattori poterà una riduzione dei costi di trasporto e permetterà di ritirare i materiali anche dai paesi costieri con vocazione morfologico/territoriale conveniente: Ex Jugoslavia e centro Europa, ove allo stato attuale non esistono impianti di recupero e riciclaggio.