Quale canzone se non New Year's Day degli U2 è perfetta per augurarsi buon 2021? Ecco perché Luca Peruzzi e Luca Peruzzi di Jaywork Music Group hanno deciso di regalare una cover dance di questa canzone a tutti coloro che ogni giorno ed ogni sera, in un periodo così complicato, supportano la musica di Jaywork. La nuova versione di "New Year's Day", prodotta da Luca Peruzzi e Matteo Sala, non sarà disponibile sui siti musicali ma è semplicemente un bel regalo musicale a tutta la community di Jaywork Music Group, una community musicale in forte crescita.

"Ci siamo trovati a ricevere decine di brani ogni settimana", spiegano Facchini e Peruzzi. "Abbiamo cercato di pubblicare più brani possibile perché avevamo capito che gli artisti avevano bisogno proprio di questo. Abbiamo dato voce e sfogo a decine di produttori che invece di aspettare passivamente gli eventi che capitavano hanno deciso di dare un senso almeno musicale a questo anno".

"E' l'anno più strano ed incredibile che le generazioni nate nel dopoguerra abbiano mai vissuto.Ci è sembrato di vivere la trama di un film di fantascienza ed invece era la vita reale", spiegano Facchini e Peruzzi sul sito di Jayworl Music Group. "Per i Dj, i musicisti , i produttori musicali, le etichette discografiche etc etc, è stato un anno di vera sofferenza, la mancanza quasi totale di eventi live ha portato tutta la categoria ad un crollo del fatturato. Mentre la mancanza di eventi live e la quasi completa chiusura dei locali porterà al crollo delle ripartizioni SIAE e del Diritto d'Autore di Gennaio. Il tutto nella più completa indifferenza delle istituzioni che hanno sempre snobbato le nostre deboli categorie, ritenendole superflue per il funzionamento del paese. Molti di noi si sono dovuti reinventare una vita di sana pianta, molti hanno dovuto abbandonare la musica (in ogni sua forma) per intraprendere altri lavori. A loro soprattutto vanno i nostri auguri di fine anno".

Tutto il messaggio di auguri di Luca Peruzzi e Luca Facchini di Jaywork Music Group è disponibile al seguente indirizzo:



www.jaywork.com/blog/i-nostri-auguri-di-fine-anno