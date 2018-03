Ministero della Difesa, concorso per 45 posti da Maresciallo

Pubblicato il concorso pubblico dal MINISTERO della DIFESA per 45 posti

Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei Marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanità;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina militare in servizio permanente nella categoria Servizio sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.);

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli di 3^ cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto.



PER CONSULTARE il BANDO per 45 MARESCIALLI

a) Concorso per la nomina di 13 (tredici) Marescialli con incarico principale/posizione organica di Infermiere.

b) Concorso per la nomina di 6 (sei) Marescialli con incarico principale/posizione organica di Tecnico di radiologia medica.

c) Concorso per la nomina di 2 (due) Marescialli con incarico principale/posizione organica di Tecnico di laboratorio biomedico.

d) Concorso per la nomina di 1 (uno) Maresciallo con incarico principale/posizione organica di Tecnico ortopedico.

e) Concorso per la nomina di 3 (tre) Marescialli con incarico principale/posizione organica di Fisioterapista.

f) Concorso per la nomina di 2 (due) Marescialli con incarico principale/posizione organica di Igienista dentale.