Le elezioni europee che si terranno il mese prossimo sono caratterizzate dallo spauracchio dell'astensionismo di massa. Una previsione reale se si considera il dibattito pubblico che si è tenuto in questi giorni. Di cosa si è parlato? Si è parlato delle polemiche nate intorno alla candidatura di Roberto Vannacci, difensore della "pura razza italiana", e al desiderio di Giorgia Meloni che sulle schede elettorali vuole essere chiamata solo “Giorgia”.

Per il resto non si è parlato di nessun programma politico, ma in compenso si è parlato anche troppo di cronache giudiziarie ci hanno detto ancora una volta, per l'ennesima volta, che abbiamo una classe politica penosa, con ministri, sottosegretari e governatori finiti sotto inchiesta per corruzione, peculato, truffa, furto di opere d'arte. Insomma, le solite inchieste che mettono in luce lo squallore di una politica italiana che predica bene e poi razzola male.

Sono stati solo questi gli argomenti toccati. I soliti cliché che spingono poi gli italiani a disertare le urna, perché nauseati da uno spettacolo politico di infimo livello. Ogni partito-di destra, di centro o di sinistra che sia-ha candidato il suo cavallo di battaglia. Sì, ma nessuno ha parlato di pace in Russia e in Palestina, di diseguaglianze sociali, di migliori condizioni lavorative, di gestione dei flussi migratori, di maggiori opportunità occupazionali per i giovani europei.

Hanno pensato tutti a candidare personaggi in cerca di un posto al sole e di uno stipendio da nullafacenti. Ovvio che, davanti a uno scenario così desolante, il rischio che i seggi elettorali saranno più vuoti delle sale stampa che Meloni saluta facendo finta che siano piene è altissimo, perché ai nostri politici non crede più nessuno e, quelli che ancora ci credono, è perché avranno un parente o un amico da votare che, in cambio, fingerà di ricambiare il favore.

A questo quadro non esaltante, bisogna aggiungere pure che molti italiani non si sentono cittadini europei, pertanto non si capisce perché dovrebbe consumare le matite che costano anche parecchio. Di conseguenza c'è il pericolo che per la prima volta andrà a votare meno del cinquanta per cento della popolazione. Un dato che sarebbe in sintonia con la decrescita elettorale che si è registrata nel corso degli anni. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni europee, votò l'ottantacinque percento degli aventi diritto. Nel 2019 si era già scesi al cinquantaquattro percento. Chissà se questa decrescita non sarà frutto di una stanchezza collettiva degli italiani verso la politica.