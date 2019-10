Ad ottobre 2019 la fiducia dei consumatori è in calo rispetto al mese di settembre, passando da 112,2 a 111,7. Nello stesso periodo, invece, si registra quasi la stessa variazione in aumento per quanto riguarda la fiducia delle imprese, il cui indice passa da 98,6 a 99.

Per quanto riguarda le famiglie, il dato è ottenuto dall'aumento del clima economico che balza da 127,1 a 128, controbilanciato in negativo dal clima personale che passa da 107,8 a 105,4, riportandosi così ai livelli di giugno 2019.

Per quanto attiene alle imprese, l’indice di fiducia è positivo in tutti i comparti, ad eccezione di quello delle costruzioni: nella manifattura l’indice sale da 99 a 99,6, nei servizi aumenta da 98,6 a 99,6 e nel commercio al dettaglio passa da 107,6 a 108,3. Nel comparto delle costruzioni l’indice diminuisce invece da 143,2 a 141,3.