Gli smartphone per realizzare delle ottime foto devono avere un ottimo sensore fotografico con delle lenti di qualità ed un software di ottimo livello.

Gli smartphone di fascia alta integrano tutte e tre queste caratteristiche, quelli di fascia media almeno due, mentre quelli di fascia bassa hanno delle caratteristiche di basso livello e dovrebbero puntare molto di più sul software.

E a dare una mano a quei dispositivi ci ha pensato Google che qualche giorno fa ha annunciato Camera Go, la Google Camera "Lite" per i dispositivi con Android Go (ed in generale con un comparto hardware di fascia "molto" bassa).

Tutti conosciamo ed apprezziamo la Gcam e Google Camera Go potrà garantire delle foto di buon livello anche su dispositivi di fascia bassa sfruttando le sue funzionalità software.

Google Camera Go, per il momento, è presente su un solo smartphone (il Nokia 1.3), ma è possibile installarlo su altri dispositivi scaricando il file APK.