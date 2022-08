I Padri della Chiesa Cattolica hanno parlato spesso del Diavolo, mettendo in guardia il mondo contro la potenza corruttrice di questo essere maligno. Si dice che la trovata più bella del Diavolo sia stata quella di convincere gli uomini che lui non esiste. Invece secondo la Chiesa esiste e la sua influenza è palese nelle atrocità commesse nella storia. I teologi lo descrivono come un angelo decaduto a causa della sua superbia e tracotanza.

Per quanto venga definito il “governante di questo mondo” il suo potere è limitato. Dal giorno in cui fu allontanato dalla grazia di Dio gli è stato impedito qualsiasi accesso ai piani alti del mondo spirituale. La sua azione corruttrice è circoscritta al mondo degli uomini. Tutto il reame celestiale gli è stato chiuso a doppia chiave. Il suo nome non è menzionato nella Bibbia. Dio lo ha privato della sua identità. Lo ha relegato nelle tenebre spirituali. Le Sacre Scritture lo definiscono “Satana” e “Diavolo” che significano rispettivamente “oppositore” e “calunniatore”. Due termini che si addicono bene a chi credeva di sovvertire l’ordine delle cose con la ribellione e la menzogna.

Gesù Cristo lo accusò di essere un "bugiardo" e un “omicida” e più volte dovette neutralizzare il suo potere. Non gli permise mai di attaccare chi si affidava a lui. In molte occasioni liberò le persone possedute e, mentre si trovava nel deserto, dovette respingere le tentazioni che il Demonio gli pose davanti nel tentativo di portarlo dalla sua parte. Tale fu l’odio del Diavolo contro Cristo da tendergli delle vere e proprie trappole, attaccandolo fino a sottoporlo alla prova del dolore e della morte. Da quella prova ne uscì sconfitto, perché Cristo, restando fedele a Dio fino alla morte, lo condannò alla perdizione.

E’ la malignità che acceca questa potenza capace di tutte le malvagità e di tutte le maldicenze. La sua dote migliore è l’astuzia. Quella facoltà che gli permette di insinuarsi fin dentro l’anima dell’uomo, facendo passare per bene ciò che è male è male ciò che è bene, rendendo l’immoralità una strada attraente ma ingannevole. La sua arma più formidabile è l’eccitazione dei sensi, con il quale allontana l’uomo dalla grazia di Dio riducendolo a semplice animale. Il Diavolo conosce a fondo le nostre attitudini, le nostre propensioni, il difetto dominante, la strada da seguire per insinuarci un sentimento che ci padroneggerà a un dato momento. Egli può infiammare l’immaginazione con le rappresentazioni più ingannevoli e suscitare perversioni che portano l’essere umano alla perdizione.

Gli antichi vedevano nei flagelli la mano del Diavolo. Tertulliano, per esempio, tracciò un profilo convincente del Demonio: “Il suo scopo è il rovesciamento completo del genere umano. (…) Non si saprebbe dire fin dove si estende la malizia di questo Spirito: sfuggendo ai sensi ed alla vista, egli manifesta la sua presenza, non con la sua azione, ma per gli effetti che producono. Se un soffio deleterio si attacca agli alberi fruttiferi ed alle case, marcisce i germi, dissecca i fiori, impedisce la maturazione. Se l’aria si trova alterata senza ragione ed espande dei vapori pestilenziali, lo si riconosce là. Da questa stessa influenza oscuramente corruttrice, egli perverte l’anima dell’uomo, ed agita con dei furori, con delle vergognose follie, con delle passioni crudeli, con degli errori senza numero. Egli sa così bene prenderli e circonvenire, che si fa offrire da lui dei sacrifici umani di cui si rifocilla con voluttà. Ma il suo pasto più delicato è di distogliere l’uomo con dei falsi prodigi dal pensiero del vero Dio”.

Come si vede, Tertulliano aveva una precisa idea del Diavolo. Guerre, genocidi, conflitti, divisioni, flagelli, filossera, malattie, ovunque egli vedesse rotto l’equilibrio del mondo, vi supponeva la sua azione oscuramente corruttrice. Senza dubbio questi incidenti possono non essere sempre realizzati dal Diavolo, ma possono anche esserlo, perché nulla arriva senza una causa. E la cattiveria dell’uomo, da sola, non spiega tutto.