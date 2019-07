Mediapro e Lega Serie A al lavoro per un canale dedicato a partite dal 2021

Continua la discussione per la trattativa che dovrebbe portare alla creazione di un canale della Lega, in stile Premier, tra Mediapro e Lega Serie A. Il tutto, ovviamente, partirebbe per le tre stagioni dal 2021 al 2024.

Dopo la riunione che si è tenuta lunedì in Lega, l'argomento sarà ripreso dai club di Serie A tra una settimana.

Da parte di Mediapro, che diventerebbe un partner tecnico, la cifra messa sul piatto si attesterebbe intorno agli 1,3 miliardi a stagione, superiore e non di poco a quella attuale garantita da Sky e DAZN per i diritti televisivi del triennio 2018/2021, che è pari a 973 milioni di euro all'anno.

L'offerta definitiva da parte del gruppo spagnolo dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni, in modo da poter essere discussa già nella nuova riunione in Lega fissata per lunedì.