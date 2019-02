NOA F20 Pro: uno smartphone con fotocamera pop-up come il Vivo NEX, buone caratteristiche ed un prezzo interessante

Il Vivo NEX è stato uno degli smartphone più interessanti presentati nel 2018. Oltre alle caratteristiche da dispositivo di fascia alta, quello che colpiva era la sua fotocamera frontale a scomparsa.

Praticamente nessuno (o quasi) aveva finora deciso di seguire questa strada, ma al Mobile World Congress 2019 NOA Mobile presenterà un dispositivo simile al NEX: il NOA F20 Pro.

Il NOA F20 Pro, proprio come il Vivo NEX, avrà una fotocamera frontale a scomparsa, un grande display e delle buone caratteristiche tecniche, anche se non andrà a scontrarsi con il dispositivo di Vivo, perché andrà a collocarsi in una fascia di mercato differente, anche se comunque medio-alta.



Queste le principali caratteristiche tecniche:

Display AMOLED, 6.39″ FullHD+

CPU MediaTek Helio P70

GPU Mali G72

RAM 8GB

memoria interna 128GB espandibile fino a 256GB

sistema operativo Android 9.0 Pie

doppia fotocamera 16MP + 5M), flash LED

fotocamera frontale 8MP

batteria 3500mAh con supporto per la ricarica rapida

lettore di impronte digitali integrato nel display, sblocco tramite riconoscimento facciale, USB di tipo C, jack audio, audio DTS