Ogni domenica sul Garda, a Desenzano dalle 19 alle 24, l'appuntamento per un aperitivo fronte lago da non perdere è al Sestino Beach. E' un modo decisamente rilassante per chiudere in bellezza il weekend. L'apericena a buffet più drink (€15) è un momento perfetto per ricaricare le batterie in attesa della settimana lavorativa che sta per ricominciare...

Tra personaggi dello spettacolo e tanti amici, il locale di Puccio Gallo è la location perfetta per rilassarsi... e il ritmo musicale che si sente in questo hot spot sul Garda, il Sestino Beach, rilassa.

Anche perché alla musica pensa Paola Peroni, bresciana doc, una delle dj più attive del panorama italiano e non solo. Con la sua cultura musicale e la sua esperienza sa spaziare attraverso ogni genere musicale.



Paola Peroni, sorridente nella foto, è una tra le dj producer più esperte ed affermate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records.

Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital.

"Disciplina, è la prima fondamentale regola per intraprendere un percorso, una meta, un sogno da realizzare, osare, aver pazienza e soprattutto saper ascoltare gli altri con la passione per la musica, l'entusiasmo e l'energia di Paola durante i suoi dj set. www.paolaperoni.it



Ogni domenica Paola Peroni dj set @ Sestino Beach Desenzano (BS)

Via F. Agello 21/a - 25015 Desenzano del Garda

Info prenotazioni: 329 247 2452