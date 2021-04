E per stavolta Andrea Pirlo potrebbe aver salvato la panchina. Infatti, secondo l'opinione di molti, se nel recupero di questo pomeriggio la Juventus si fosse fatta superare dal Napoli in quella che era ormai solo la sfida per un posto in Champions per la prossima stagione, l'allenatore bianconero sarebbe stato sostituito a fine campionato.

Ma siamo sicuri che così non sarà nonostante che questa sera la Juventus abbia comunque vinto per 2-1 il recupero del match della 3.a giornata del girone di andata? Non resta che attendere per saperlo.

Per quanto riguarda la partita, a sbloccare il risultato per i bianconeri è stato Ronaldo, al 13' del primo tempo su assist di Chiesa, mentre al 73' è arrivato il raddoppio di Dybala.

Le statistiche, però confermavano una partita in cui il Napoli non giocava di certo il ruolo della comprimaria, ed il rigore trasformato al 90' da Insigne per un fallo su Osimhen ne è stata la dimostrazione, insieme al forcing finale nei confronti di una Juventus in evidente affanno, tanto che de Ligt ha persino evitato il gol del pareggio.

Dopo il risultato odierno, il Napoli nella classifica di serie A rimane quinto a 56 punti, mentre la Juventus si porta al terzo posto con 59.







Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1379851767127683072