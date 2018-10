Antonio Morelli (Showzer): la dedizione alla performance è sempre la chiave

Abbiamo intervistato Antonio Morelli, che con collettivo Showzer sta facendo ballare ed emozionare tutta Italia. Qual è il punto di vista di un performer che porta in giro una grande produzione sul momento non facile (ma manco terribile forse) del clubbing italiano? Qual è il consiglio per chi vuol provare a farlo di professione, il ballerino, il performer, il dj, il musicista?

Che stai facendo di bello in questo periodo?

Con la produzione Showzer in questo periodo ci si dedica alla costruzione di tutto quello che sarà lo spettacolo 2018/19. Un momento dell'anno dedicato ai casting e alla produzione di tutti i nuovi show che costituiranno la nuova stagione, di sicuro un momento molto creativo.



Come è andata la tua estate 2018?

Molto bene abbiamo girato l'Italia in lungo e in largo chiudendo la stagione con 90 date nel periodo da maggio a settembre.



Che caratteristiche deve avere un performer per far diventare una passione una vera professione?

Di sicuro la dedizione è la chiave di volta e di svolta di questa passione /mestiere. Se dedichi la vita alla performance, il lavoro ti ripaga sempre.

