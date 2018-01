Nasce Soundfeat.com

Piattaforma dedicata alla conoscenza, alla condivisione e alla collaborazione musicale. Rete sociale sul web per gli artisti e coloro che lavorano nel mondo della musica, fondata dalla cantautrice e sociologa Angela De Gregorio e l’esperto di programmazione Lucio De Gregorio.

Le attività artistiche e musicali hanno bisogno della cooperazione tra diverse persone, ognuna con il proprio ruolo e le proprie competenze. Il web facilita la comunicazione tra artisti (cantanti, musicisti, band, compositori, autori, rapper) e gli altri soggetti che operano nel mondo musicale (case discografiche, radio, gestori locali, organizzatori di eventi, videomaker, studi di registrazione, scuole di musica, management ecc).

La piattaforma offre ai suoi utenti, che si registrano gratuitamente, la possibilità di creare un proprio profilo artistico, di pubblicare la propria musica, i propri progetti e le date dei concerti; e di partecipare alla community con quesiti, riflessioni, articoli, interagendo su tutte le tematiche inerenti alla musica.

La pagina manager è riservata agli addetti ai lavori per espandere il proprio staff, per cercare artisti, attraverso la pubblicazione di eventi, proposte, audizioni, ed attività. Attualmente il progetto è in fase BETA, ma sarà ben presto arricchito da nuovi servizi.

Informazioni:

Andare sul sito www.soundfeat.com per registrarsi.

Contatto:

Angela De Gregorio, staff di Soundfeat.

Email: angela87dg@hotmail.it