Luni Editrice presenta "I 31 uomini del Generale" a Tempo di Libri

In occasione di Tempo di Libri (8 - 12 marzo, Fiera MilanoCity), la casa editrice Luni Editrice presenterà in anteprima esclusiva il libro di Antonio Brunetti dal titolo “ I 31 uomini del Generale”, dedicato a uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, la lotta armata, vista attraverso un testimone eccezionale, il maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti, medaglia d’oro per la sua attività contro l’eversione, che fece parte del primo nucleo antiterrorismo creato dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel maggio del 1974.

Interverranno alla presentazione, che si terrà il 9 marzo 2018 alle ore 14, Padiglione 3 - Sala Bianca V.le Scarampo n. 2, Il Gen. Div. Marcello Bellacicco, Giuseppe Parlato e Odoardo Scaletti oltre all’autore Antonio Brunetti.