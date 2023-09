Gli investitori del mercato digitale finanziario si stanno interrogando sul ritardo della nuova implementazione targata ETH. In tal senso il lancio della rete di test Ethereum Holesky previsto per il 16 settembre è stato rimandato in occasione del primo anniversario di The Merge.



Anche se il lancio avverrà comunque, rendendo Ethereum la più grande rete di test con ben 1,46 milioni di nodi di validazione, il ritardo ha comunque innescato una serie di interrogativi tra gli investitori.

Ovviamente c'è molta attesa perché questo passaggio segna un passo in avanti verso la visione ETH 2.0 favorendo una maggiore scalabilità e sicurezza alla community.