L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si apre con un doppio colpo di scena che ha acceso le polemiche nei primi giorni di programmazione. Due concorrenti molto attesi, Angelo Famao – cantante neomelodico con un ampio seguito – e Leonardo Brum – modello brasiliano e personaggio televisivo – hanno deciso di ritirarsi dal gioco, creando una frattura nella narrazione del reality di Canale 5 ancora prima che potesse ingranare.



Le due uscite ravvicinate hanno generato grande clamore tra il pubblico, soprattutto perché entrambi i ritiri sono stati definitivi e sembrano riconducibili a un problema più ampio legato alla selezione del cast. A evidenziarlo è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, tra i primi a denunciare un malessere profondo nella macchina produttiva dell’Isola 2025.



Due ritiri, una sola settimana

Leonardo Brum è stato il primo a mostrare segni di cedimento. Appena sbarcato in Honduras, il modello ha iniziato ad accusare un disagio psicologico, chiedendo il ritiro già nei primi giorni. Dopo una breve pausa e un inaspettato ripensamento, aveva deciso di rientrare in gioco. Tuttavia, la sua permanenza è stata breve: pochi giorni dopo ha confermato di voler lasciare definitivamente l’Isola, ammettendo di non sentirsi pronto ad affrontare un’esperienza tanto dura dal punto di vista emotivo.



Angelo Famao, invece, ha vissuto fin dal principio una partecipazione travagliata. Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter su Substack, il cantante avrebbe manifestato scarsa convinzione già prima della partenza. Famao, infatti, era impegnato con concerti e date musicali già fissate da tempo, elementi che hanno contribuito a un coinvolgimento incerto nel programma. Dopo essere rientrato anche lui da un primo momento di difficoltà, ha scelto definitivamente di lasciare il reality, spiegando di non riuscire a reggere la pressione fisica e mentale della vita da naufrago.



Il commento tagliente di Gabriele Parpiglia

In un post pubblicato su Substack, il giornalista ha scritto chiaramente: “Questa non è una notizia. L’avevo già detto: Famao non aveva alcuna intenzione reale di partire”. Parpiglia ha anche ironizzato sulla situazione scrivendo che "quasi quasi verrebbe da dire: meglio Adinolfi", facendo riferimento al discusso personaggio televisivo Mario Adinolfi, spesso citato come “provocazione” nei cast dei reality.



Nel suo articolo, Parpiglia ha criticato apertamente il lavoro di casting, sottolineando che se un concorrente non ha davvero voglia di partire – o ha impegni pregressi – non dovrebbe essere selezionato per un’esperienza tanto impegnativa come l’Isola. “Il problema del casting continua”, ha scritto l’autore, ribadendo la necessità di una maggiore attenzione nel selezionare personaggi motivati e preparati psicologicamente all’estrema sfida del format.



Anche su TikTok, Biagio Anelli ha rilanciato il suo commento con un video in cui, con tono diretto e critico, ha ribadito che questo tipo di errori si potevano prevedere: “Ci risiamo… due ritiri in una settimana, uno già preannunciato…”.



Televoto annullato e pubblico rimborsato

In seguito ai ritiri, la produzione ha dovuto annullare il televoto che era in corso e coinvolgeva Leonardo Brum. I telespettatori che avevano già votato tramite SMS riceveranno il rimborso, come comunicato ufficialmente durante l’ultima puntata.



Una situazione che ha costretto gli autori a ripensare alle dinamiche del gioco già in avvio, con la possibilità di reinserire nuovi concorrenti o ricalibrare le sfide e le relazioni nel gruppo di naufraghi rimasti.



Un inizio in salita

Questi due abbandoni in rapida successione mettono in discussione la stabilità e la coerenza narrativa di un reality che, per costruzione, vive di evoluzioni graduali, tensioni crescenti e dinamiche di gruppo. La credibilità del gioco rischia di essere compromessa se già nelle prime settimane si registrano abbandoni multipli da parte di concorrenti che non si sentono pronti – o forse non lo erano mai stati davvero.



Resta ora da capire come L’Isola dei Famosi reagirà: se verranno introdotti nuovi ingressi, se si darà maggiore spazio ai concorrenti rimasti o se si tenterà una revisione in corsa del format. Intanto, tra il pubblico cresce la curiosità, ma anche la perplessità.