Se il 2021 si è rivelato un anno straordinario per DAN:ROS, dj producer sanmarinese ormai conosciuto in tutto il mondo o quasi per la sua musica, il 2022 è iniziato altrettanto bene con un brano decisamente energico come "Superstition", un pezzo sospeso tra house e nu:disco come tutta la musica di DAN:ROS. Ascoltandola, a volte, sembra di volare o almeno saltare... proprio come fa, in qualche modo, l'artista in questa foto. La bella notizia è che dopo gli ottimi risultati della versione originale c'è anche un bel remix, a cura di Corrado Alunni. 5 Minuti e 24 secondi di melodia e groove incessante, con un bell'assolo di quello che sembra proprio essere un Fender Rhodes (sia pure effettato a dovere...).

Come dicevamo DAN:ROS propone da sempre n mix vincente di house, nu disco e jackin' house. Nel 2021, i suoi risultati su Traxsource, il sito forse più utilizzato dai dj di tutto il mondo quando cercano sonorità particolari ed esclusive sono eccellenti: nel corso dello scorso anno, i suoi brani hanno raggiunto la top ten 13 volte, arrivando pure al numero uno in una chart di genere. La musica di DAN:ROS è entrata per ben 49 volte in Top 100, 29 volte in Hype Chart, 18 volte nelle Weekend Weapons, 41 volte nelle Essentials... e soprattutto, è stata seleziona da colleghi dj per le loro dj charts per ben 537 volte. Quest'ultimo risultato, ovvero la reale diffusione della musica di DAN:ROS in giro per il mondo è probabilmente il più importante.

Chi è DAN:ROS?

Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain").

