Non si assegnerà a Suzuka il titolo mondiale di Formula 1

Come descrivere i quasi 6km del circuito di Suzuka che per 53 volte percorreranno i piloti di Formula 1 per il Gran Premio del Giappone che si disputerà domenica prossima?

Semplicemente come un lungo serpentone per arrivare ad un lungo interminabile rettilineo interrotto a metà (curve 15, 16 e 17) per evitare che le auto raggiungano velocità stratosferiche.

Lo scorso anno Mercedes, Red Bull e Ferrari, in coppia e in quest'ordine, occuparono le prime sei posizioni sulla linea del traguardo.

A parte la gara sfortunata di Sochi, dove comunque la Ferrari ha confermato di essere in questo momento la macchina da battere, la scuderia di Maranello quest'anno ha concrete possibilità di tornare a vincere in Giappone: l'ultima vittoria in questo gran premio è stata nel 2004 con Michael Schumacher.

Comunque vada, quella di Suzuka, la quint'ultima di questa stagione, non sarà però la gara che potrà assegnare il titolo mondiale che, ma solo in linea molto teorica, vede in lizza Leclerc, ma soprattutto Bottas come unici avversari in grado di impedire ad Hamilton di essere incoronato anche quest'anno miglior pilota di F1.



Questi gli orari (mattutini) per seguire gli appuntamenti del prossimo GP:

Venerdì 11 ottobre

Practice 1, 03:00 - 04:30

Practice 2, 07:00 - 08:30

Sabato 12 ottobre

Practice 3, 05:00 - 06:00

Qalifiche, 08:00 - 09:00

Domenica 13 ottobre

Gara, 07:10 - 09:10