Bisognerebbe cominciare a dare un segnale forte. Dire che Dio non si compiace di essere usato come moltiplicatore di profitti personali. Se Cristo tornasse sulla Terra si metterebbe le mani nei capelli nello scoprire quanti gruppi religiosi stanno usando il suo nome per fare soldi, speculando sulla credulità e sulla fiducia dei fedeli.

Da secoli l'uomo ha bisogno di credere in qualcosa. È giusto e sacrosanto, se non fosse che questo desiderio viene spesso strumentalizzato da quanti fondato movimenti per costruire fortune, imbonendo i fedeli sottoposti a quella che si chiama “sospensione dell’incredulità”. Si tratta di un fenomeno che scatta davanti a dottrine che portano a sospendere le facoltà critiche così da ignorare le incongruenze, le illogicità e rallegrarsi di racconti di fantasia.

Trovo che ci sia qualcosa di intrinsecamente speculativo in queste religioni. Quella che fa leva sulla fiducia delle persone per seguire i dettami del dio denaro. Basta vedere come vivono questi santoni per comprendere che a loro interessano solo i soldi. In America poi è cosa normale. Nessun cittadino americano si scandalizza se vede in televisione un predicatore parlare di Dio mentre indossa orologi d'oro, anelli con diamanti, vestiti firmati da 2000 dollari, stivaloni di pelle di coccodrillo. Nella terra di Paperon de Paperoni la ricchezza accumulata da questi capi religiosi con le donazioni dei fedeli non crea sorpresa alcuna tra gli americani, perché ciò è visto come segno di una benedizione divina, non di uno scellerato opportunismo.

Una volta assistetti a un'adunanza dei testimoni di Geova. La curiosità mi spinse a sentire ciò che dicevano. Aldilà dei discorsi orwelliani che giungevano dal podio, mi attirò un documento esposto in una bacheca. Era l'elenco dei costi sostenuti dai fedeli per mantenere attivo il luogo di culto. Tra le voci ce ne era una che mi colpì: il compenso dato all'oratore che veniva direttamente dalla filiale di Roma. Quel compenso era di 400 euro per un'ora di discorso. Quel tizio in una sola ora aveva guadagnato quanto un operaio in una settimana.

Tutto questo però è normale. Un servizio si paga, ovvio. Pure i preti vengono pagati. Ma non mi venissero a parlare di buon samaritani appartenenti all'opera pia, perché anche la fede è diventata un business. Te ne accorgi dalla quantità industriale di libri, riviste, opuscoli, cassette audio-visive, trasmissioni televisive e radiofoniche che riempiono il mercato, permettendo a questi capi religiosi di incassare profitti esponenziali. Dai loro pulpiti di marmo pregiato continuano a insegnare dottrine che servono per tenere buono e sottomesso il gregge, rassicurandolo da una parte e terrorizzandolo dall'altra. Ma intanto, grazie alle generose donazioni dei fedeli, comprano ville, acquistano terreni, rilevano pacchetti aziendali, quote societarie, locali commerciali.

Una giornalista li definì i Capitalisti di Dio. Santoni che non citano mai il versetto evangelico secondo cui è “più facile per un cammello entrare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno dei cieli”. In America il gruppo religioso più ricco è la Coalizione Cristiana. Possiede un impero costellato di aziende, banche, scuole, ospedali. Un impero che permette ai suoi capi di abitare in ville con piscina, di viaggiare in business class, di alloggiare in alberghi da 500 dollari a notte, dove l'unica mortificazione della carne è l'astinenza dall'alcool, mentre il resto è tutto permesso, compresi i rapporti promiscui.

Tutto questo svilupparsi di teatri e spettacoli da circo non è altro che una messinscena creata ad arte da santoni che usano la fede come un affare redditizio. E se qualcuno dovesse cominciare e nutrire dei dubbi, potranno sempre intimorirlo con future condanne e punizioni divine per aver covato sospetti sulla loro religione, escludendoli dal paradiso promesso. Ma tanto a questi santoni del paradiso in fondo non interessa proprio nulla. Perché loro il paradiso lo hanno già trovato. E sono i paradisi fiscali.