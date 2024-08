Giorgia Meloni, dopo la sfilata in Cina con tanto di completino sfoderato e figlia Ginevra al seguito, ha rilasciato un'intervista alla rivista Chi, nel corso della quale ha toccato anche l'argomento della condizione delle donne in Italia per quanto riguarda maternità e occupazione. Ha detto che “meglio di così non potevo fare”, promuovendosi a pieni voti.

Peccato che i dati ci rivelano come la condizione delle donne in Italia non solo non è migliorata, ma con questo governo è perfino peggiorata. Aveva ragione la scrittrice Alessandra Bocchetti quando, commentando la nomina di Giorgia Meloni a capo del governo, disse in modo profetico: “Ha rotto il soffitto di cristallo ma i cocci cadranno in testa alle italiane”. Purtroppo, così è successo. A rimetterci sono state le donne e non gli uomini, privilegiati dal governo.

Meloni finora ha dimostrato di non avere minimamente a cuore la sorte delle donne. Anzi, proprio come fece Benito Mussolini, ha incoraggiato le donzelle italiche a tornare a casa a fare i figli, contribuendo a risolvere il problema della decrescita demografica, mettendo in secondo piano il lavoro. E così, chi credeva che una donna al governo avrebbe migliorato la condizione delle donne, farebbe meglio a pensare di aver preso una bella fregatura.

La Giorgia nazionale vuole che le damigelle italiane tornino a fare figli. Tanti figli. La domanda però è come li mantieni? Tanto per cominciare il governo ha eliminato il reddito di cittadinanza a tante madri che avevano figli minori a carico, sostituendolo con il reddito di inclusione che è poco più che una mancia. Per quelle che lavorano, invece, le misure prese dal suo governo si basano su bonus e ritocchini che non risolveranno i problemi strutturali di un mercato del lavoro che privilegia gli uomini in lungo e in largo e impedisce alle donne di raggiungere la piena parità occupazionale con i colleghi maschi, esponendole alla disoccupazione e alla povertà.

Le misure che avrebbero dovuto favorire le madri lavoratrici si sono rivelate una pantomima. Il bonus donne è riservato solo alla lavoratici che hanno almeno due figli e un contratto a tempo indeterminato. Una presa in giro per le migliaia di madri precarie, autonome o con un figlio “solo”. Ma una presa in giro anche per le madri beneficiare, perché le simulazioni mostrano che lo sgravio contributivo fa crescere l’Ipef e, di conseguenza, fa diminuire l’assegno unico. Mentre L'opzione donna, la legge tanto decantata durante la propaganda meloniana e che avrebbe permesso alla lavoratrici madri di andare in pensione prima, è stata ritirata nel silenzio di tutti.

In questo scenario poco roseo per le donne, la scelta di Meloni di portare la figlia con sé nel viaggio in Cina, non è stato un modo per dimostrare che si può conciliare lavoro e maternità: è stata solo una squallida esibizione di un privilegio precluso alle altre donne. Tutto questo avviene mentre, nel mondo reale e nella vita di tutti i giorni, le donne continuano a fare i salti mortali per conciliare lavoro e cura dei figli, spesso pagando di tasca loro gli asili nido o allattando il proprio bebè negli uffici di un'azienda perché il proprietario non concede permessi, solo minaccia di licenziamento. In questo modo, Giorgia Meloni ha già scavato un solco tra sé e le altre donne. Lei può permettersi di portare la figlia in giro per il mondo con l'aereo di Stato, mentre le altre donne si arrangino. Trovino marito facoltoso e restino dietro ai fornelli. Applausi.