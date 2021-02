La Russia ha convocato al ministero degli Esteri gli ambasciatori di Svezia, Polonia e Germania per espellere tre dei loro diplomatici per essersi uniti alle proteste a sostegno diAlexei Navalny, incarcerato all'inizio di questa settimana.

Il ministero degli Esteri russo ha detto che i tre hanno partecipato a "manifestazioni illegali" il 23 gennaio scorso. Le espulsioni sono state annunciate poche ore dopo l'incontro a Mosca tra il ministro degli Esteri dell'Ue, Josep Borrell, e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Il 23 e il 31 gennaio sono state centinaia di migliaia le persone che hanno preso parte alle proteste a sostegno di Navalny in tutta la Russia, con migliaia di arresti.



Quali sono state le reazioni dei tre Paesi? La Germania ha denunciato l'espulsione come "assolutamente giustificata" e ha detto che non sarebbe rimasta senza risposta, nel caso non venga ritirata.

La Svezia ha dichiarato che l'affermazione secondo cui il suo diplomatico abbia preso parte alla protesta del 23 gennaio è infondata, riservandosi il diritto ad una risposta adeguata.

La Polonia ha fatto sapere che l'espulsione potrebbe portare ad un ulteriore peggioramento della crisi nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Sia la Germania che la Polonia hanno fatto sapere di aver convocato i rispettivi ambasciatori russi.