25/3 Brianza Fighting Show a Brugherio (MI), una giornata di sport, spettacolo e beneficenza per Abio Brianza

Il Campione Italiano WMC monzese ALESSIO MARTINO, medaglia di bronzo ai Campionati Europei IFMA di Parigi, torna a organizzare il suo evento di muay thai BRIANZA FIGHTING SHOW, una giornata di sport & spettacolo.

L'evento prende vita DOMENICA 25 MARZO dalle ore 14.00 per il light contact e dalle ore 18.00 per il GALÀ SERALE con un ricco buffet & dj set

E' un evento disegnato per i suoi atleti, un occasione per farlo combattere in casa: davanti al loro pubblico, con il tifo dei loro amici. Lo ospita una location esclusiva come il LosTown DiscoClub di Brugherio (MI), che avvolgerà nella propria caverna stile "batman" il RING dei THAI BOXER biancorossi.

L'attenzione per il sociale dei fratelli Fabio & Alessio Martino, anche in questa occasione sportiva targata FIMT, sarà una vetrina per sostenere la raccolta fondi che sarà devoluta in beneficenza a sostegno di ABIO BRIANZA, per aiutare i bambini ricoverati in ospedale.

info 3474578816

www.brianzafighting.com