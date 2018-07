L'Italia chiude i porti e gli scafisti cambiano rotta. Salvini sta vincendo su ogni fronte

Chi dice che la strategia di Salvini di chiudere i porti italiani è una strategia sbagliata, deve fare i conti con i dati. Il pugno duro del governo italiano sull'immigrazione sta funzionando. Alla faccia dei buonisti che volevano vedere il nostro Paese trasformarsi in una hotspot per trafficanti di esseri umani che sui profughi raggranellano ricchezze.

E non solo perché l'Europa si è decisa ad affrontare un problema che non era e non poteva essere solo italiano, accettando la questione della restribuzione. Ma perché gli sbarchi sulle nostre coste sono calati vistosamente: nel solo mese di luglio si sono abbassati dell'80 per cento, con un maggiore flusso verso la Spagna.

I trafficanti di esseri umani adesso sono in crisi. Il Corriere della Sera afferma che il numero dei migranti economici - cioè quelli che non scappano da nessuna guerra ma che sono funzionali agli interessi di capitalisti e criminali - che si concentrano a Tripoli per salire su un barcone diretto a Nord si è più che dimezzato.

"La cruda verità è che la politica del nuovo governo italiano ha cambiato la situazione sul campo", dicono i giornalisti libici al Corriere della Sera. "La quasi sparizione delle navi delle organizzazioni non governative (Ong), oltre alla nuova strategia dei respingimenti e dei porti chiusi voluta da Roma ha di fatto ridotto i flussi al lumicino".

L'imbarco di «Dunkerque» si sta quindi evaporizzando. Le navi Ong che si avvicinavano alle coste libiche per prelevare i profughi si sono ridotte. E per un motivo preciso: è inutile continuare a trasportare persone in Europa se poi trovano i porti sigillati ovunque, soprattutto quelli italiani, da sempre «discarica» della «merce umana».

Il risultato è che profughi sono tornati a salire sui barconi di legno, come quello che è arrivato in acque italiane prima di essere soccorso dalla guardia di finanza. Barconi che non sono adatti per fare viaggi lunghi, ma che sono comunque più visibili ai radar dei guardiacoste e pronti a essere riportati indietro.

L'efficacia dell'azione di Salvini è confermata anche dalla guardia costiera libica, secondo cui "il nuovo governo italiano ha fatto bene a fermare le Ong, che nei fatti erano funzionali alla tratta". E adesso per le organizzazioni criminali, per le cooperative rosse, per i privati che lucravano sui profughi è crisi nera, il business si è ridotto.

La conseguenza di questa azione di Salvini è che gli scafisti si sono riorganizzati. E se prima portavano i migranti in Italia, adesso si stanno indirizzando verso Paesi come Tunisia e Marocco. Nazioni che non sono in guerra, hanno porti sicuri e vicini e possono benissimo gestire una situazione che qualcuno voleva accollare solo all'Italia.