Mattia Baggio ha intrapreso la sua attività imprenditoriale in solitaria, consapevole che il mercato degli affitti brevi sarebbe diventato sempre più importante nel settore immobiliare post pandemia. Fin dai giorni di quarantena, Baggio ha previsto l'esplosione di questo mercato e ha deciso di sfruttare l'opportunità per costruire una realtà importante. Ha iniziato costruendo il suo portfolio immobiliare nella sua città e in tutta la regione Veneto, per poi espandersi in numerose regioni d'Italia e nel mercato estero.

Nel 2022, dopo aver avviato la sua azienda nel settore immobiliare, Baggio ha deciso di lanciare un secondo progetto, un percorso di formazione per coloro che desideravano accedere al settore immobiliare senza dover acquistare immobili o accedere a mutui, sfruttando invece il mercato degli affitti brevi. Il metodo di Baggio, chiamato "Cash-Out Immobiliare", ha aiutato centinaia di persone a creare la loro rendita immobiliare nel settore degli affitti brevi, offrendo tutta la sua esperienza accumulata sul campo.

Il mercato degli affitti brevi offre numerose opportunità, poiché si basa sul settore immobiliare e sull'industria turistica, ed è in continua crescita. Baggio crede che questo mercato sia un'ottima scelta per coloro che cercano nuovi trend di lavoro, poiché ogni giorno ci sono nuove opportunità di operazione.

Infine, fra i moltissimi vantaggi che il mercato degli short rent offre, c'è la possibilità di operare da qualunque parte del mondo, avendo con se una connessione ad internet ed uno smartphone.