Il più recente singolo di Gianluca Tavani si chiama "Come On Girl" e Tava l'ha creato con gli emergenti Gosts, duo con cui Tava aveva già realizzato tracce importanti come "Can't get you out of my Head".



Ci racconti com'è nata "Come on Girl"?"Come On Girl" è nata diversi mesi fa, quando era appena scoppiata la pandemia che purtroppo ha sconvolto il mondo del club. Proprio per questo insieme a Davide e a Gianluca, ovvero i Gosts, decidemmo di lasciare in standby i nostri progetti club, cercando di creare qualcosa di più semplice, orecchiabile, commerciale e sopratutto radiofonico. Non avevamo mai prodotto una traccia come "Come On Girl", con sonorità chill/deep house. Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo avendo a pochi giorni di distanza dall'uscita. Ascoltando la prima bozza, ci dicevamo: forse è traccia giusta per sorseggiarsi un drink al tramonto in riva al mare con la tua pupa ideale!

Che musica ascolti? E che musica proponi nei tuoi dj set?Ascolto praticamente tutto, mi piace andare alla ricerca di nuove sonorità da cui magari prendere ispirazione. Soprattutto in questo periodo, sto ascoltando diverse vecchie hit disco 70-80, dal Classic rock alla Trip Hop, Hip Hop ecc... spesso dipende anche dal mio umore durante la giornata. Forse in questo periodo Don Diablo e Burak Yeter sono i miei due artisti preferiti e le loro produzioni non mancano mai nei miei dj set. Durante una serata mi piace sempre sperimentare le mie nuove produzioni e vedere come reagisce la pista, principalmente i miei live si basano su dj set Future/slap/electro house.

A cosa stai lavorando in questo periodo a livello musicale? Collaborazioni, novità, curiosità?In questi mesi sono praticamente tutti i giorni in studio. Sto lavorando a tantissima nuova musica per il 2021, tra cui singoli, collaborazioni e featuring di cui vado molto fiero. Uno di questi è il featuring insieme a Kris Kiss della mia nuova traccia che si chiamerà "Supercars" e uscirà il 5 febbraio su Future House Cloud. Verso fine Febbraio invece pubblicherò un'altra traccia intitolata "End Of Time" con il featuring di Norah B. La label su cui uscirà è 1strike (Universal Germania). In questi ultimi giorni sto ultimando altre quattro tracce e spero con tutto il cuore che possiate ascoltarle il prima possibile e soprattutto... spero davvero di poterle suonare davanti a migliaia di persone❤️!