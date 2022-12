Che la politica italiana sia diventata un circo di clown e di illusionisti è simboleggiato dalle parole di Claudio Durigon, senatore della Lega, il quale ha dichiarato che è giusto che un laureato accetti un posto come cameriere, altrimenti non è una persona umile. Secondo il suo concetto, davanti alla disoccupazione, un giovane laureato, magari in medicina o in ingegneria, dovrebbe accettare di fare anche il lavapiatti.

Parole che fanno trapelare il cinismo, il menefreghismo e l’inerzia di una classe politica che, anziché cercare di garantire ai giovani un impiego che sia in linea con il loro titolo di studio, dice ai ragazzi “arrangiatevi e fate i lavapiatti”. Se l’arroganza si commenta da sé, stupisce l’ignoranza di chi non sa che formare un laureato in Italia costa allo Stato circa dodicimila euro l’anno. Risorse economiche che lo Stato investe per formare degli specialisti che, almeno in teoria, dovrebbero servire al Paese per progredire e non per regredire a livelli da pre-guerra.

Il fatto che un laureato debba accettare di fare il cameriere o il lavapiatti rappresenta una sconfitta dello Stato che, così facendo, brucia le sue risorse umane, vanifica le professionalità, manda in fumo talenti che potrebbero fare crescere un Paese. Uno spreco peggiorato ancora di più se pensiamo che molti laureati scappano all’estero, nell’impassibilità di uno Stato che spende milioni di euro per formare specialisti che, di fatto, “serviranno” a un altro Paese.

Possibile che la classe politica italiana sia così stupida e ignorante? Non dovrebbe essere compito di un governo assicurare ai giovani lavori in linea con le loro competenze e la loro professionalità piuttosto che scaricare la propria impotenza sui ragazzi di talento accusandoli di non voler fare i lava-cessi perché non sono umili? Così siamo bravi tutti a governare.

Certo, si resta perplessi davanti a una politica che pare proprio non sapere dove arrampicarsi per dimostrare la sua incompetenza. Una lacuna che travalica l’ipocrisia se pensiamo che molti politici non hanno mai lavorato in vita loro e che non hanno nemmeno un titolo di studio elevato. E adesso pretendono di dare lezioni di sacrificio agli italiani. Gli stessi che li hanno mandati in Parlamento a grattarsi la schiena e da dove difficilmente si abbasserebbero a fare i camerieri o i lavapiatti se dovesse perdere la poltrona alla Camera o al Senato.