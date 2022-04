I cosiddetti droni "Ghost" faranno parte del nuovo pacchetto di armamenti da 800 milioni di dollari che gli Statui Uniti invieranno in Ucraina, droni sviluppati appositamente dall'aviazione americana per Kiev, con capacità simili agli "Switchblade", come ha dichiarato oggi il Pentagono tramite il portavoce John Kirby.

Non sono state però rivelate quali siano le caratteristiche progettate ad hoc per favorire Kiev nel contenere l'offensiva russa, a partire dal loro raggio d'azione.

Saranno comunque oltre 121 i droni tattici chiamati Phoenix Ghost che faranno parte del nuovo pacchetto di armamenti.

Un piccolo numero di militari ucraini è stato addestrato negli Stati Uniti su come utilizzare i droni Switchblade, armi monouso che volano sui loro bersagli ed esplodono nell'impatto.

Gli ucraini che hanno seguito l'addestramento sui Switchblades erano meno di una dozzina, ha detto il Pentagono, ed erano già stati negli Stati Uniti per regolari programmi di addestramento militare prima dell'invasione del 24 febbraio.