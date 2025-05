Con Renato Mazzoncini al timone, nel 2024 A2A, la Life Company partecipata dai Comuni di Milano e Brescia, ha centrato obiettivi ambiziosi. 3 miliardi di euro investiti e 50% di produzione da rinnovabili. Spazio anche a un nuovo progetto di azionariato diffuso.



Renato Mazzoncini sulle rinnovabili: tempo di agire

Tra gli attori chiave dell’industria italiana che nel 2024 si sono affermati con maggior decisione c’è sicuramente A2A. A dirlo i numeri, e in particolare l’importate traguardo dei 3 miliardi di euro investiti dalla Life Company. L’AD Renato Mazzoncini, in occasione dell’incontro con gli analisti sui risultati raggiunti dal Gruppo, ha sottolineato con convinzione l’impegno per lo sviluppo delle rinnovabili. La metà dell’energia prodotta da A2A nell’ultimo anno proviene da fonti green e il percorso è tracciato: “Non rallenteremo, non ci sarà nessun passo indietro”, ha dichiarato il manager, ribadendo che ora serve agire. Anche nel contesto internazionale, le prospettive sono chiare: la Cina si è attivata per ridurre le emissioni e gli Stati Uniti continuano a investire nelle rinnovabili.



Renato Mazzoncini: i numeri di A2A nel 2024

Analizzando nel dettaglio, i numeri illustrati da Renato Mazzoncini raccontano un’azienda solida. A fronte del fisiologico calo dei ricavi a 12,8 miliardi di euro – imputabile alla discesa dei prezzi energetici – A2A ha visto una crescita significativa della redditività: il margine operativo lordo è aumentato del 18% attestandosi a 2.328 milioni, mentre l’utile netto ha raggiunto 864 milioni, con un balzo del 31% rispetto all’anno precedente. Anche il dividendo è salito a 313 milioni, corrispondente a 10 centesimi per azione. Il pay out ratio, al 35%, lascia ampio spazio al reinvestimento degli utili per sostenere l'espansione del Gruppo. Intanto, la crescita non è solo nei numeri ma anche nelle persone: nel 2024 l’organico è aumentato di 819 unità nette, grazie all’ingresso di 1.636 nuovi collaboratori e collaboratrici. La Life Company guidata da Renato Mazzoncini punta a costruire una comunità aziendale sempre più partecipata. A testimoniarlo “A2A LIFE Sharing”, un piano di azionariato diffuso rivolto ai dipendenti per renderli parte attiva nel percorso di sviluppo. Il progetto prevede, tra le altre cose, la distribuzione gratuita agli aderenti di azioni per un valore di 1.500 euro nel triennio 2025-2027.