Esclusivo: Hybrid Concept il nuovo album che rimanda al connubio tra Egizi ed alieni

In uscita nei negozi LaFeltrinelli, IBS e Mondadori Megastores il nuovo Album strumentale di Riccardo Guida HYBRID CONCEPT, un chiaro riferimento alle teorie sulla manipolazione genetica degli alieni sui faraoni dell'antico Egitto.

Dopo il successo dell'album "Antinomy”, il primo album strumentale italiano a fondere gli stili progressive rock - fusion in chiave virtuosa, Riccardo Guida lancia l'album strumentale HYBRID CONCEPT.

Come promesso in precedenza, l'artista ha voluto lanciare una sfida ai musicisti americani, presentando un album ricco di strepitosi virtuosismi ed atmosfere coinvolgenti.

L'Album contiene cinque opere strumentali, di genere instrumental progressive rock, composte da Riccardo Guida che ha voluto unire melodie molto orecchiabili a virtuosismi estremi con un'impronta decisamente più rock rispetto al precedente Antinomy.

Il titolo dell’Album HYBRID CONCEPT fa riferimento a svariati studi e teorie riguardanti la manipolazione genetica aliena di alcuni faraoni dell'antico Egitto . Tra i brani di questo EP è presente l'opera "Akhenaton", il faraone egizio famoso per essere stato l'ultimo faraone alieno e primo faraone monoteista con il DNA modificato da civiltà extraterrestri.

L'uscita del CD HYBRID CONCEPT è stata preceduta dal lancio del singolo “Fearless”, presente nell'Album.L'opera è stata composta in memoria delle vittime di tutti gli attentati perpetrati dall'isis.

Nonostante le gravi contrazioni del mercato musicale, Riccardo è riuscito a realizzare per gli ascoltatori un nuovo album nel quale l'artista ha curato nei dettagli l'impeccabile pulizia dei suoni come esige il pubblico appassionato del genere.

Le immagini di HYBRID CONCEPT meritano molta attenzione in quanto sono state curate da Aliaksei Skreidzeleu , un talentuoso artista di Minsk e da Bruce Rolff artista del New Jersey(USA) ed amico di Riccardo, che hanno rappresentato il concetto dell'album HYBRID CONCEPT con suggestive immagini.





