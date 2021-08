L’Unione Europea avverte i Testimoni di Geova: la loro attività di predicazione porta a porta deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, visto che i suoi membri entrano spesso in possesso di informazioni riservate sulle persone che contattano.

La sentenza risale al 2018 e arrivò dopo la disputa accaduta in Finlandia che nel 2013 aveva vietato alla comunità religiosa di raccogliere e trattare dati personali durante la loro attività di predicazione pubblica. La Corte Europea ha infatti spiegato che i testimoni di Geova, durante la loro attività, prendono appunti sulle persone che visitano. Persone che non conoscono. Le informazioni raccolte vengono poi registrate in un promemoria per essere utilizzate successivamente senza il consenso dell'interessato.

Il database così costruito finisce per essere disponibile anche agli altri componenti del gruppo che battono lo stesso territorio. Ecco perché, secondo la Corte Europea, l’opera “non costituisce un’attività esclusivamente personale o domestica”, come sosteneva la comunità finlandese dei testimoni di Geova, "ma un’attività pubblica soggetta alle normative europee che regolano le attività religiose". Si può parlare di archivio perché, pur in assenza di un processo automatizzato, i testimoni di Geova acquisiscono un insieme di dati personali, come nomi, indirizzi, professione, stato civile, convinzioni politiche, fede religiosa, orientamento sessuale e altre informazioni, che vengono poi registrate per essere facilmente recuperate e utilizzate per un successivo impiego. E anche da più persone del gruppo.

Cosa che ha spinto l’Unione Europa a stabilire che una comunità religiosa è responsabile in ogni caso della protezione dei dati delle persone. Anche se questi sono raccolti da un singolo individuo e non finiscono nell’archivio della comunità. Perché basta anche che un singolo componente del gruppo diffonda quelle informazioni perché l’intera comunità ne debba rispondere davanti alla legge. La sentenza della Corte Europa è sacrosanta, perché la privacy delle persone va difesa. Anche se, a conti fatti, non c'era bisogno di una sentenza per capire che è sbagliato dare informazioni personali a gente che non si conosce. E i testimoni di Geova sono pur sempre degli sconosciuti. Meglio quindi limitarsi a un confronto biblico senza sconfinare indebitamente in sfere private. Non sarebbe né saggio né opportuno.