Bill Withers è morto lunedì scorso a Los Angeles. Ne ha dato notizia la famiglia in una nota inviata venerdì all'Associated Press.

Dotato di una voce dolce e baritonale e per i suoi arrangiamenti soul, Bill Withers ha scritto alcune delle canzoni più belle degli anni '70, tra cui Just The Two Of Us, Lovely Day e Use Me.

Anche se la sua ultima incisione risale al 1985, le sue canzoni hanno avuto un enorme influenza sui generi musicali rhythm and blues e hip-hop.

La sua Grandma's Hands è stata campionata in No Diggity dei Blackstreet ed Eminem ha reinterpretato Just The Two Of Us nel suo successo Bonnie And Clyde.

Lean On Me, di recente, è diventata una hit associata alla pandemia da Coronavirus, con molti che ne hanno pubblicato la propria versione a supporto degli operatori sanitari.

"Siamo devastati dalla perdita del nostro amato, devoto marito e padre", ha dichiarato la famiglia Withers.