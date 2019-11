L’avviso prevede dalla notte di sabato 2 novembre, precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, in estensione alle aree occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata.

Dal mattino di domenica 3 novembre, si avranno inoltre precipitazioni intense anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, con i fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per domenica allerta arancione su Campania, gran parte del Lazio e su "settori" di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Veneto, su settori di Calabria, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e sui restanti territori di Lazio, Basilicata, Liguria e Sardegna.

Domenica mattina sono previsti anche forti venti di burrasca che sui settori meridionali potrebbero raggiungere anche i 90 km/h.

Particolare attenzione per l'area tra Liguria e alta Toscana, in special modo per la provincia di La Spezia, mentre non sono escluse dal pericolo di possibili nubifragi anche le città di Roma e Napoli.