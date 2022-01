L'energia di "Bad Romance" torna ad inizio 2022 a sentirsi forte, grazie ad una nuova versione del grandissimo successo di Lady Gaga a cura dell'italiano Lako - https://instagram.com/lakomusicofficial - un dj producer in decisa ascesa nello scenario sempre vorticoso della dance internazionale.

Originariamente uscita nell'ormai lontano 2009, "Bad Romance" è una pop song di qualità assoluta, ma per apprezzarla ancora e farla tornare dei più giovani anche oggi, l'efficace cover di Lako può davvero servire... anche perché come ogni produzione sinora pubblicata da Lako, anche questa "Bad Romance" è davvero curata in ogni dettaglio. C'è una cura maniacale di ogni dettaglio del brano: il suono, l'efficacia sul dancefloor, la bella voce femminile... In "Bad Romance" c'è tutto ciò che serve a far ballare ed emozionare il mondo. Si può star certi che questo singolo sia per Lako un altro passo per costruire una solida carriera internazionale come dj producer.

Sempre perfettamente sospesa tra ritmo che non dà scampo e melodia che colpisce al cuore, la musica di Lako piace. Solo su Spotify, fa emozionare oltre 50.000 ascoltatori ogni mese e le sue produzioni vengono spesso incluse in alcune delle playlist di riferimento. Tra i suoi brani ecco "Realize" e "Come Closer": entrambi hanno superato i 100.000 ascolti solo su Spotify, così come "Let Me Go". Anche il bel video di "Realize" su YouTube ha superato le 100.000 visualizzazioni. Tra le label con cui pubblica musica ci sono etichette di sicuro riferimento in Italia e nel mondo, ad esempio Blanco y Negro, Sony Music Italy, ed Ensis Records.

Lako - Bad Romance su Spotify

open.spotify.com/track/277kiLR5H2x8zBNWD4IQcJ