"Coraline e la porta magica" è un film di animazione del 2009, diretto da Henry Selick, noto anche per la sua collaborazione con Tim Burton in "Nightmare Before Christmas". Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman.

La storia segue Coraline Jones, una ragazza curiosa e intraprendente che si trasferisce in una nuova casa con i suoi genitori. Un giorno, scopre una porta segreta che conduce a un mondo alternativo, dove tutto sembra perfetto e i suoi "altri genitori" la trattano con affetto e attenzione. Tuttavia, dietro a questa facciata idilliaca si nasconde una realtà oscura, e Coraline si rende conto che il prezzo per rimanere in questo mondo incantato è molto alto.

Il film è rinomato per il suo stile visivo unico, caratterizzato da una stop-motion dettagliata e da atmosfere malinconiche e inquietanti. È stato accolto positivamente dalla critica e ha conquistato un pubblico ampio, diventando un classico moderno del cinema d'animazione.

Le tematiche del film affrontano il valore della famiglia, il coraggio di affrontare le paure e l'importanza di accettare la realtà, anche quando può sembrare difficile. La narrazione avvincente e l'estetica affascinante fanno di "Coraline e la porta magica" un'opera significativa nel panorama dell'animazione.

