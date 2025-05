*_©Angelo Antonio Messina

Siamo proprio sicuri che la bellezza universale esista davvero?

La mostra "Deep Beauty. Il dubbio della bellezza", ospitata al Mudec Photo di Milano dal 5 aprile al 25 maggio 2025 e curata da Denis Curti, si presenta come un'incredibile occasione per riflettere sull'evoluzione del concetto di bellezza attraverso l'arte visiva contemporanea. In un panorama così ampio e variegato, la questione centrale che emerge è: siamo davvero in grado di definire la bellezza universale? Questa esposizione, grazie ai suoi oltre sessanta capolavori creati da artisti di fama internazionale, ci invita a immergerci in un viaggio emozionale e culturale che sfida le nostre percezioni tradizionali.

Uno dei punti di partenza più affascinanti dell'esposizione è la selezione di opere provenienti da diversi periodi storici e artistiche, che vanno dalla fotografia pittorialista di Julia Margaret Cameron nel XIX secolo fino alle innovazioni contemporanee nell'uso dell'intelligenza artificiale. Questo arco temporale non solo sottolinea la trasformazione del concetto di bellezza, ma mostra anche come la nostra comprensione di essa sia, e sia sempre stata, influenzata da contesti culturali e sociali specifici. La bellezza, quindi, sembra essere una costruzione sociale piuttosto che un'entità universale e immutabile.

Questo primo nucleo tematico si riflette nella sezione dedicata a "Trasfigurazioni", dove artisti come Cindy Sherman e David LaChapelle esplorano identità multiple e sguardi deformati. Qui, il pubblico viene invitato a riconsiderare il suo approccio alla bellezza, abbandonando le proprie certitudini per lasciarsi sedurre da interpretazioni artistiche che sono tanto affascinanti quanto perturbanti. L’arte diventa, quindi, un veicolo per indagare non solo la natura della bellezza, ma anche le sue ambiguità. La fotografia, fin dalle sue origini, ha avuto il potere di ingannare e di ridefinire ciò che il nostro occhio può vedere; tanto che ogni opera in questa sezione non è semplicemente da osservare, ma da interpretare e, talvolta, persino da rifiutare.

Procedendo nella mostra, la sezione "Incanti" dà vita a un'altra dimensione della bellezza, quella dello stupore e della meraviglia. Artisti come Elliott Erwitt e Frank Horvat immortalano momenti che parlano all’anima, catturando l’essenza di un desiderio di connessione umana. Queste immagini emanano una luce particolare, creando uno spazio dove lo spettatore può sentirsi accolto e protetto dalla frenesia del mondo esterno. In questo caso, la bellezza si manifesta come un rifugio, un sogno che contrasta con la solitudine, esprimendo un’intensa emotività. Ogni scatto diventa quindi un invito a una contemplazione profonda, dove il tempo e le ansietà quotidiane svaniscono, lasciando spazio alla bellezza intesa come speranza e desiderio.

La sezione "Vertigini" offre una riflessione su un'altra faccia della bellezza: la seduzione. Qui, nomi illustri come Helmut Newton e Robert Mapplethorpe esplorano i confini tra l'attrazione e la provocazione, sfidando le norme estetiche e morali. La bellezza si rivela come un potente strumento di comunicazione, capace di suscitare emozioni contrastanti. Gli artisti, giocando con luci e ombre, ci portano a riflettere sul valore delle esperienze sensoriali che si celano dietro ogni immagine. La provocazione insita in queste opere non è solo una mossa artistica, ma un mezzo per interrogare le strutture di potere che governano la nostra concezione di bellezza.

Nella sezione "Labirinti", si continua a scavare nelle complessità della bellezza. Attraverso opere di artisti come Nan Goldin e Steven Meisel, il pubblico è condotto in un Intricato percorso di introspezione, dove le esperienze personali diventano parte integrante della narrazione collettiva. Queste fotografie, cariche di vulnerabilità e autenticità, sfidano la superficialità delle rappresentazioni convenzionali. Qui, la bellezza non è più un ideale irraggiungibile, ma si avvicina a un’autenticità che abbraccia imperfezioni e fragilità, raccontando storie di vita che parlano di amore, perdita e desiderio.

Un aspetto cruciale dell'esposizione è il contributo straordinario dell'artista Paolo Ventura, che ha realizzato l’allestimento grafico. La sua abilità di combinare elementi visivi con narrazioni profonde arricchisce ulteriormente l’esperienza del visitatore. Ventura, attraverso il suo lavoro, riesce a fondere il partito estetico con quello emozionale, rendendo l'intera mostra un viaggio immersivo che invita a una riflessione intensa e condivisa. La bellezza, come egli stesso suggerisce, non è un concetto statico, ma un processo in continua evoluzione, una danza tra arte e vita.

KIKO Milano, sponsor della mostra, si pone come ambasciatore della bellezza italiana nel mondo. Con la sua partnership, l'azienda non solo sostiene l'arte contemporanea, ma promuove anche una cultura inclusiva, dove ogni individuo può trovare il proprio spazio e la propria espressione di bellezza. La visione di Simone Dominici, CEO di KIKO, evidenzia come l’azienda riconosca che la bellezza più autentica risiede nelle diversità. Questo approccio non solo arricchisce la discussione sulla bellezza, ma propone un modello di business responsabile e coinvolgente, capace di stimolare una riflessione profonda nel tessuto sociale ed economico della comunità.

La conclusione della mostra è rappresentata da un'opera creata con intelligenza artificiale, curata da Alberto Maria Colombo e David Szauder. Questa innovazione tecnologica non solo pone interrogativi sulla relazione tra uomo e macchina, ma offre anche una nuova prospettiva su come la bellezza possa essere reinterpretata nell'era digitale. La bellezza può, quindi, emergere anche da un'ossessione per la perfezione che, sebbene artificiale, riflette le nostre aspirazioni e i nostri desideri. È qui che il dibattito sulla bellezza universale si fa più incalzante: se la bellezza può essere programmata e generata da algoritmi, cosa rimane del nostro ruolo nell’esperienza estetica?

In definitiva, "Deep Beauty. Il dubbio della bellezza" si presente come un'esperienza multidimensionale che invita a riflettere sui molteplici significati della bellezza. Le opere esposte ci mostrano che la bellezza non è fissa, ma mutevole e contingente, un campo di battaglia su cui si confrontano emozioni, identità, culture e tempi. La bellezza universale, quindi, non esiste come entità autonoma, ma è piuttosto un caleidoscopio di esperienze e interpretazioni personali che arricchiscono la nostra esistenza quotidiana.

In questo modo, la mostra non solo celebra l’arte, ma ci costringe a interrogarci: siamo pronti a uscire dai confini delle nostre convinzioni e ad abbracciare una bellezza che, pur non essendo universale, è infinita nella sua varietà e nella sua capacità di emozionare? Il viaggio all'interno del Mudec Photo diventa così un invito a riflettere, a sentire e a mettere in discussione tutto ciò che crediamo di sapere sulla bellezza.

