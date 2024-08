Giorgia Meloni, con l'appoggio di Sallusti, prima berlusconiano, adesso meloniano e domani magari draculiano, si è inventata un'altra perla: il complotto delle toghe che, indagando su Arianna Meloni, vorrebbero affossare il governo. Un'indagine per adesso inesistente, che ha meravigliato le stesse toghe che si sono chieste se questo non sia un attacco alla magistratura o una tattica politica utile a conservare il potere.

Non è la prima volta che la puffa mannare grida alle congiure da parte dei "soliti noti", entità sconosciute che tramerebbero nell'ombra per far cadere il governo. Qualche tempo fa, il peggior premier che la storia italiana abbia conosciuto dai tempi della caverne e dei cavernicoli a oggi, accusò la sinistra di aver già preparato una rosa di ministri da proporre dopo la sua caduta dalla poltrona di Palazzo Chigi non appena l'Europa avrebbe fatto salire lo spreed sull'ottovolante. Non c'è stato nessun ottovolante, ma solo giochetti di una prestigiatrice da circo degli illusionisti.



La notizia de Il Giornale su Arianna Meloni è una fake news perché, non essendoci alcun avviso di garanzia, dobbiamo parlare di fake news che la borgatara romana sta sventolando per nascondere i suoi fallimenti governativi e i litigi nella maggioranza. Dopo quasi due anni dalla sua presa del potere, i risultati finora sono così scadenti che vanno tenuti nascosti dietro menzogne sventolate senza fornire, non diciamo una prova, me nemmeno uno straccio di indizio. Tutto è affidato alla propaganda e all'ingenuità di elettori che vanno dietro alle sue chiacchiere da esaltata.

Da quando si è insediato a Palazzo Chigi in pompa magna, i limiti di un governo guidato da una premier mediocre e da una schiera di ministri ancora più mediocri stanno venendo tutti a galla. Dal rapporto conflittuale con l'Unione Europea che ci ha declassati a Paese di serie B, con qualche punto di penalizzazione, alla precaria gestione economica, con le casse sempre più vuote, passando per la negazione del salario minimo per i lavoratori, il taglio dei sussidi ai poveri, il diniego dell'opzione donna per le madri lavoratrici, il ritorno del contratti precari per i giovani, l'impotenza davanti a disoccupazione e denatalità, i tagli alla sanità pubblica.

Ovvio che, al cospetto di una simile situazione, la Meloni deve inventarsi qualche nemico su cui scaricare le colpe dei suoi insuccessi. Così, un giorno il nemico è Bruxelles, un altro giorno è la Francia, un altro è la Germania, un altro è la Russia, un altro è il bonus edilizio dei Cinque Stelle. Poi è la volta dei Mercati, della sinistra, dei poteri forti, dei poteri occulti, dei marziani e adesso si è inventata il grande complotto della magistratura che vuole indagare la sorella per traffico di nomine. Giorgia Meloni, come tutti i pusillanimi che di fronte ai problemi cercano scuse e scappatoie, accusa la magistratura di una iniziativa che per adesso esiste solo come titolo ad effetto un un giornale guidato da un direttore che difenderebbe pure il Conte Dracula se questo servisse ad elevarsi a Gran Lacchè della destra, perdendo non solo la sua professionalità, ma soprattutto la sua dignità di giornalista.

La Giorgia nazionale che parla di cospirazioni non dice che la maggioranza è divisa su tutto e che sta in piedi solo per scommessa. Omette di dire ai suoi elettori che le vanno dietro come dei cagnolini scodinzolanti che il suo partito fa a pugni con Lega e Forza Italia, dopo aver fatto aver preso sonore bastonate dall'Europa. No, se il governo ha dei problemi, la colpa non è della sua inerzia, ma di un fantomatico complotto dei “soliti noti”. Chi siano questo soliti noti, la borgatara però non lo dice mai, comportandosi come una bambina che getta il sasso e poi ritira la mano. Lei non fa nomi, ma lancia frecciate a nemici che non si vedono ma che si farebbero sentire. E magari scopri sono quelli che ci guardano dall’estero e che si staranno domandando quanto affidamento si potrà fare su un Paese guidato da un fenomeno da baraccone.