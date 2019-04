Oppo Reno presentato ufficialmente in due versioni: un top di gamma ed un medio di gamma, ma entrambi molto interessanti

Oppo in Italia non è molto conosciuta o, almeno, i suoi dispositivi non sono molto diffusi (sia perché per un periodo non ha venduto direttamente nel nostro Paese, sia per i prezzi un po' più elevati rispetto alla media). Tuttavia questa azienda ha un grande successo in Cina grazie ai suoi prodotti molto interessanti. Tra questi prodotti può rientrare anche lo smartphone presentato ultimamente... l'Oppo Reno.

Oppo ha svelato due versioni di questo smartphone che vanno a collocarsi in due fasce di mercato differenti: una in quella media e l'altra nella fascia alta.

Ovviamente la versione top di gamma è quella più interessante e con qualche funzionalità in più.



Queste le caratteristiche di entrambi:

Oppo Reno

Display: AMOLED, 6.4″, Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 710

GPU: Adreno 616

RAM: 6/8GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera (48MP, f/1.7 + 5MP, f/2.4), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0, Flash LED

Batteria: 3765 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, jack audio da 3.5mm, Dolby Atmos, Hi-Res Audio



Caratteristiche tecniche dell’Oppo Reno 10X Zoom Edition

Display: AMOLED, 6.6″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: tripla fotocamera (48MP, f/1.7, OIS, Laser AF + 13MP, f/3.0, teleobiettivo periscopico + 8MP, f/2.2, grandangolare), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0, Flash LED

Batteria: 4065 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, tre microfoni