Drammaturgo, critico e polemista irlandese, George Bernard Shaw fu un maestro della commedia intellettuale, del dialogo brillante e della satira sociale. La sua opera fonde umorismo e impegno etico.

George Bernard Shaw ricevette il Premio Nobel per la Letteratura nel 1925 “per la sua opera segnata da idealismo e umanità, dalla satira stimolante che spesso si unisce a una bellezza poetica singolare”. Nato a Dublino nel 1856 e trasferitosi a Londra, Shaw rinnovò il teatro inglese con commedie provocatorie e dialoghi acuti. Fu membro fondatore della Fabian Society e sostenitore di ideali socialisti, ma sempre anticonformista. Tra le sue opere più celebri: Pigmalione, Casa del cuore infranto, Uomo e superuomo, Major Barbara. Shaw affrontò temi come la classe sociale, il potere, il matrimonio, la religione, con ironia tagliente e tensione morale. Fu anche l’unico autore a vincere sia il Nobel che un Oscar (per la sceneggiatura di Pygmalion). La sua prosa teatrale, lucida e penetrante, è tuttora studiata come esempio di pensiero in azione.