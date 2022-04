Inflazione galoppante in Uruguay. L’ex presidente José “Pepe” Mujica, noto all’estero per il suo stile di vita informale e quasi “povero” (girava in Maggiolino, viveva in un piccolo appartamento) ha detto la sua opinione sulle misure di contenimento dell’aumento dei prezzi degli alimentari.

È contrario a un abbassamento generalizzato dell’IVA che avrebbe il solo effetto di andare a favore di coloro che possono permettersi di pagare: la sua posizione è quella di applicare politiche differenziate a seconda delle fasce sociali.

Anche altri importanti economisti e professori universitari hanno commentato con scarso entusiasmo le soluzioni proposte dal governo, in alcuni casi bocciandole o definendole inutili.